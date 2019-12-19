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Düğünde oynayan çöpçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı

MERSİN 'de çöpçünün hem yeri süpürüp hem de halaya eşlik ettiği görüntü kısa sürede en çok tıklananlar arasına girdi. İşine sadık temizlik işçisi Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

Sosyal medyada gündem olan bu görüntülerde çöpçü hem yeri süpürdü hem halaya eşlik etti. Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kısa sürede sosyal medyada fenomen olan temizlik işçisi Sait İsnaç (59), Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

"En az 5 defa izledim"

İsnaç'ı makamında ağırlayan Başkan Gültak, işçilerin mutlu bir şekilde çalışmasının kendilerini de mutlu ettiğini belirterek,  şunları kaydetti: Dün akşam işçimizin görüntülerini gördüm.

En az 5 defa izledim. Hem işini yapıyor hem eğleniyor. Biz de bunu istiyoruz.

İnsanlar işini severse, sokağı sever insanları sever. Seni tebrik ederim. İşini severek yapıyorsun. Böyle olduğu sürece belediyenin her yeri tertemiz olur. Vatandaş da memnun olur. Çok da güzel oynuyorsun. Bir dahaki düğüne birlikte gidip oynayalım" dedi.

Müziği duyunca dayanamıyorum

Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen işçi Sait İsnaç ise şunları söyledi: 23 yıldır belediyede çalışıyorum. Her zaman böyle neşeliyimdir. Müziği duyunca oynayama başlıyorum, dayanamıyorum. Görüntülerin çekildiğinden haberim yoktu. Görüntülerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Çok şaşkınım.

Sait abiyi çok seviyoruz

Çevre sakinleri de Sait İsnaç'ın her zaman neşeli olduğunu söyleyerek, "Sait abiyi çok seviyoruz. İşini severek yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştular.

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