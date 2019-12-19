İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 23-29 aralık haftalık burç yorumları güneş tutulması etkilerine dikkat

23-22 Aralık haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova İnternethaber Astroloji kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta önemli haftalardan bir tanesi..Parasal konular hayatımız için önemli olabilir.Önemli işlerimizi pazartesi ve salı halletmeye özen göstermemiz gerekecek..salı ve cuma günleri ise hem iş alanlarımızda hem de özel hayatımızda çok güzel sonuçlar elde edebiliriz.Haftanın yıldızı ise perşembe günü oluşacak "Parçalı Güneş Tutulması" olacak.

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