CHP

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Şişli Belediyesi 'Komşu Masa' açılış töreninde bir kadın, pankart açmak isterken güvenlik görevlilerinin sert müdahalesine maruz kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi 'Komşu Masa' açılış törenine katıldı. Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de katıldı.

Açılış töreni öncesi, sahneye çıkan bir kadın pankart açmak istedi. Kadına güvenlik görevlileri ve korumalar müdahale etti. Bu sırada yere düşen kadın korumalar ve güvenlik görevlileri tarafından yerden kaldırılarak sahneden çıkarıldı. Pankart açılamadığı için üzerinde ne yazdığı görülmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere Merkez Bankasında sızıntı skandalı
PKK/YPG Rasulayn'da sivillere saldırdı 5 sivil yaşamını yitirdi
Disleksi nedir çocuklarda öğrenme bozukluklarına neden oluyor!
Bursaspor'da İbrahim Üzülmez dönemi
Türkiye İle Malezya'dan İslamofobi için ortaklık
Eski bakan Fevzi Aytekin'in serveti gitti : Aptallığıma doymamayım yaptım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ölümün kıyısında! Hamile kadın sarkıtılan ipe tutunup kendini boşluğa bıraktı
Hanife Gürdal meyhanede dansöz oynattı! 'Bekarlığa veda'
Doğu Ekspresi yataklı vagon bileti kaç para tek kişilik fiyat listesi
Siirt'te yeni petrol yatağı bulundu
Hande Kazanova 23-29 aralık haftalık burç yorumları güneş tutulması etkilerine dikkat
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor Açık lise sınav sonuçları ne zaman?
Batman'da trafik polisi, eşine ceza yazdı
AÖL kayıt yenileme ne zaman 2020 iş takvimi hazır