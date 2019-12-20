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Rize'de kestikleri ağaç üzerilerine devrilen çift öldü

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde karı koca, kestikleri ağacın üzerilerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Şenyuva köyünde iki kişinin üzerine ağaç devrildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, Necati Yılmaz (69) ile eşi Hayriye Yılmaz'ın (61) kestikleri ağacın altında kaldıkları tespit edildi.

Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri vatandaşların da yardımıyla çiftin cesedini sarp ve ağaçlık bölgeden çıkardı.

Yılmaz çiftinin cesetleri, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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