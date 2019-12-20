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Mucize Doktor 16. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 16. yeni bölümüyle 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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