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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece’den ilginç ‘Öpüşme' açıklaması

Başrollerinde Şevval Sam ve Talat Bulut'u izlediğimiz Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece; Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler isimli YouTube programına konuk oldu. Ece öpüşme açıklamasıyla gündem oldu.

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, “Öpüşme sahneleri hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Kendisine daha önce verdiği bir röportajda yaptığı ‘öpüşmeyi sevmiyorum’ lafı hatırlatılan Ece, “Normalde de mi sevmezsin öpüşmeyi?” sorusuna “Hiç sevmem” diyerek herkesi şaşırttı.

“ROL NE GEREKTİRİYORSA ONU YAPIYORUM”

Ece açıklamasında “Öpüşme sahnesini oynamıyor değilim oynadım. Aşk oynamayı da sevmiyorum. Bir partnere bir öpüşmeye ihtiyacım yok; kendi kendime rollerimi sevdirdim” şeklinde konuştu.

“Öpüşmeyi fiziksel olarak sevmiyorum” diyen Ece “O rol ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Bunun pazarlığına girmiyorum” dedi.

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