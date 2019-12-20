Doğa Koleji satıldı temizlik görevlisi göbek attı

İstanbul başta olmak üzere 15 ildeki 214 şubesinde mali sıkıntılar yaşanan Doğa Koleji’nde 6 bin personel 4 aydır maaşlarını alamıyor. Kolejin satışı için farklı kurumlarla görüşmeler devam ederken son olarak kurumun 800 milyon lira karşılığında İTÜ Vakfı’na tarafından satın alınmasına ilişkin imzalar atıldı ve yeni dönem başlıyor.

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’na satıldığını duyan kolejin temizlik işlerinde çalışan bir işçi ise ise sevinçten şarkı söyleyip oynadı. Tempolu bir şekilde “Maaşlar yatacak borçlar bitecek akşama kadar yatacak bütün arkadaşlar kurtuldu” diyen işçinin mutluluğu ise çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.