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Bolu'da TEM otoyolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu TEM otoyolunda hafif ticari aracın, acil dönüşten ters istikamete dönmek isteyen ticari taksiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mahmut Alp idaresindeki 34 YC 6727 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen ve acil dönüşten ters istikamete dönmek isteyen Ali Kayaoğlu yönetimindeki 14 T 0304 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Alp ve araçta yolcu olarak bulunan Ferhat Bıçak yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine götürüldü.

Ekiplerin yaptığı incelemede, ticari taksi sürücüsü Ali Kayaoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kayaoğlu’nun cesedi, savcı incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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