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O Ses Türkiye'ye Tuana, Ederlezi şarkısı ile damga vuracak!

O Ses Türkiye yarışmasının yeni bölümüne, konuk olduğu MasterChef'te söylediği Ederlezi şarkısıyla herkesi büyüleyen görme engelli Tuana damga vuracak. MasterChef'te sesiyle herkesi kendisine hayran bırakan Tuana, Balkan şarkısı Ederlezi'yi bu defa O Ses Türkiye sahnesine söyleyecek. İşte O Ses Türkiye 24. yeni bölüm fragmanı.

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'in, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'nden çekilen bölümüne, görme engelli Tuana damga vurmuştu. Merkezde eğitim gören Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile hem ünlü şefleri hem de izleyenleri duygulandırmıştı.

O Ses Türkiye'nin 21 Aralık Cumartesi ekrana gelecek olan 24. yeni bölümünde ise Tuana yarışmacı oluyor. O Ses Türkiye sahnesin çıkacak olan Tuana, Ederlezi şarkısıyla jüri üyelerini döndürmeyi başarıyor.

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