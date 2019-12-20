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Kadıköy’de meraklı karganın drone şaşkınlığını izlemeye değer

KADIKÖY’de meraklı karganın dakikalarca drone incelediği görüntüler gülümsetti. Karganın drone'u izlemesi renkli anlara sahne oldu.

Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı. Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi.

Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

Drone'u dikkatlice inceledi

Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi. Karganın zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalaması renkli görüntülere sahne oldu. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti.

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