Erzurum'da cinayet sanığı: Ölen için cezaevinde Yasin okuyorum

Olay, 21 Mayıs günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bıçaklı yaralama suçundan davalık olan taraflar, adliye çıkışı, cadde ortasında karşılaştı. Çıkan bıçaklı kavgada Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Zafer Çınar ise İbrahim Hakkı Turgut'un arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın ardından yakalanan Zafer Çınar, tutuklanarak cezaevine konuldu. Kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar ise serbest bırakıldı. Kamera görüntülerinin delil olduğu olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda 2 kardeş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Yargılama başladı: Savunması sorulan tutuklu sanık Zafer Çınar, ölen İbrahim Hakkı Turgut'un abisi İsmail Turgut'un, kendi ağabeyi Sadri Çınar'ı bıçakladığı için davalık olduğunu anlatarak, "İbrahim birlikte yiyip, içtiğim arkadaşımdı. Öz kardeşim kadar seviyordum. Abi-kardeş gibiydik. Abimin bıçaklanması olayından önce İbrahim Hakkı Turgut, beni 3 yerimden bıçaklamıştı.

Araya babasının ve arkadaşlarının girmesiyle barıştık. Daha sonra ne olduysa, abisi İsmail, abimi bıçakladı. Duruşması için gittiğimiz adliyede İbrahim bana çakmak fırlattı ve tehditler savurdu. Duruşmadan çıktık, adliyeden yaya olarak ayrıldık. Bizi takip ediyorlarmış.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki alışveriş merkezi önünde İbrahim Hakkı Turgut ile arkadaşı Muhammed Taha Yalçın bize pusu kurmuşlar. Olaydan önce beş katlı binadan düştüm, yoğun bakımda kaldım. Vücudumda 18 kırık vardı. Onlarla uğraşacak durumda değildim. İbrahim abime tekmeye vurdu. Muhammet, 'bıçağını çek, onları vur' deyince, ikisi bıçaklarını çekti. Bana savurmaya başladılar.

Takdiri ilahi ben vurmadım: Abimden korktum, ben de çıkardım bıçağı. Adliyeye girerken bıçağı çimler arasına saklamıştım. Çıkışta aldım. Birbirimize bıçak savururken, İbrahim'in ayağı kaydı. O anda bıçak kalbine saplanmış. Takdiri ilahi ben vurmadım, haberim yok. Yere düşünce bıçak saplanmış.