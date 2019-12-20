Müge Anlı'da Zeynep Ergül'den cinayet itirafı!

Yaklaşık 3 yıldır kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Erbay ile ilgili Müge Anlı'nın programında ortaya çıkan gerçekler ışığında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü operasyon için düğmeye bastı ve Cahit Ergül ile birlikte kardeşi Zeynep Ergül'ü gözaltına aldı.

Mehmet Muharrem Erbay'ın yakınları Emniyetteki sorgusu devam eden Cahit Ergül'ün cinayeti itiraf etmesini beklerken asıl itiraf Zeynep Ergül eski kocası Ercan beyden geldi.

Cahit Ergül bey Emniyete verdiği ifade hiç bir şeyi itiraf etmedi. Zeynep Ergül'ün eski eşinden cinayetin bütün ayrıntıları ile ilgili verdiği ifadede "Ben cinayet işlemedim. Cahit Ergül'ün cinayeti işlerken gördüm çok da kızdım yanından uzaklaştım." açıklamasını yaptı.

Müge Anlı ise canlı yayında cinayet detayları ile ilgili "Cahit Ergül emniyette verdiği ifadede hiç bir şey bilmiyorum diyor hala ama eski eniştesi Ercan beyden itiraf geldi ancak ben işlemedim cinayeti Cahit işledi demiş. Daha sonra ise ilk yerden cenazenin çıkartılıp ayrı ayrı yerlere gömülmesi, yakılması işlemlerinden bir çok kişi bilgi ve görgü şahidi olarak ifade vermeye hazırlanıyorlar. " açıklamasını yaptı.