İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'ruam' mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu. İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi'' dedi.
Vali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:
Adalar ilçemizdeki atlarda tespit edilen Ruam hastalığı sonrası İl Mahalli Çevre Kurulumuzu "Olağanüstü Toplantı"ya çağırdım.
Toplantıda önemli kararlar aldık.
Adalardaki hiçbir hayvanın, kötü koşullarda yaşamasını ve itlaf edilmesini artık kesinlikle istemiyoruz.
Yerlikaya alınan tedbirleri şöyle duyurdu:
İzinsiz yapıldığı belirlenen ahırların yıkılmasına, Adalar'a ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına karar verildi.
Adalar'daki atların ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu.