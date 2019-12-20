Acun Ilıcalı Masterchef'de yer süpürdü Beyaz kaptan oldu
TV8 ekranlarının en çok sevilen iki yarışma programı karşı karşıya geldi. MasterChef Türkiye'nin son beşe kalan yarışmacılar ile Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürileri Beyaz, Murat Boz ve Seda Sayan ile O Ses Türkiye sunucu Saadet eğlenceli bir yarışın içine girdi. MasterChef'in yarışmacıları ise programın değerli konuklarını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadılar.
MasterChef Türkiye'nin 20 Aralık 2019 bölümünde oynanan özel oyun öncesi mavi takım kaptanını seçti, stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı.
Tatlıya koyacağı çikolatayı yerken şeflere yakalanan Acun Ilıcalı'ya anında uyarı geldi.
Yere dökülen malzemeleri gören şefler mavi takım kaptanı Beyaz'ı uyarırken Acun Ilıcalı paspasla yerleri süpürdü.
Beyaz'ın tadım yaptığı kaşığı yemeğin içine koyduğunu düşünen şefler kamera kayıtlarını istedi.
Acun Ilıcalı'nın rendeyi kullanma amacı ise şefleri şaşırttı.