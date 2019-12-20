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Yılbaşında çam ağacı süslüyor musunuz? : Önce namaz kılarım

2020 yılına sayılı günler kala sosyal medyada yılbaşında çam ağacı süslenmeli mi sorusu gündeme oturdu. Biz de vatandaşa yılbaşını kutluyor musunuz, neler yapıyorsunuz diye sorduk.

Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz? Evinize çam ağacı koyup, kapınıza çiçek asıyor musunuz? Vatandaşa bu soruyu sorduk. Kimileri Hıristiyan inancı 'dinden çıkarız' deyip toptan yılbaşı kutlamasını reddederken, kimisi 'önce namazı kılar sonra çam ağacımı süslerim' diyor. İşte Türk halkının yılbaşı kutlamasına bakışı.

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