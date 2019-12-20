ABD'de patlama 3 ev yıkıldı 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Philadelphia kentinin güneyinde birbirine bitişik 3 evde patlama meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, çökme tehlikesi nedeniyle binaya fazla yaklaşamadı. Patlamanın nedeni araştırılırken, öncelikle gaz kaçağı ihtimali üstünde durulduğu belirtildi. 1 kişinin cesedine ulaşılan patlamada, binalarda bulunan diğer kişilerin hayatından ümit kesildiği ifade edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle kurtarma ekiplerinin halen binaya giremedikleri belirtildi.