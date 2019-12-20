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Öğretmenin engelli öğrenciye yaptıkları infial yarattı! MEB soruşturma açtı

ANKARA’da engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Ankara’da Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldı

Büyük tepki çeken görüntüler sonrası yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, şöyle denildi: Ankara’da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır.

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