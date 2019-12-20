POLİTİKA

Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı

CHP'li Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin Resmi Gazete'de yayınlanmasının doğru olmadığını, laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için getirilen etik kurallar fıkha dayandırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelerin dini dayanakları da gösterildi. Alt paragraflarda hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı. Denetçilerin Allah-u Teala korkusuyla hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Allah'ın yapılan her şeyi gördüğünün hatırlatıldığı kararlarda, Allah'a hesap verileceği de hatırlatıldı.

Tartışmalar Meclis Genel Kurulu'na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Resmi Gazete'de Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verilmesinin laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li vekil, toplumun yüzde 99'u Müslüman olsa bile bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye taraftar desteği
Lexus LC 500, havada asılı olarak sergileniyor
Mansur Yavaş 'Kişisel fantezi' deyip olay açıklamalar yaptı
İflasını isteyen Yörsan'a Süt Üreticileri Birliği talip oldu
Lüks araçla hız yapan Özcan Deniz'in yeğeni yakalandı
Resmi Gazete'de yer alan ayetler CHP'yi kızdırdı! Bu laikliğe aykırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
MEB'den kaynaştırma öğrencisine darp iddiasına soruşturma
HDP'li vekil Dirayet Taşdemir'den skandal sözler! Teröriste masum köylü dedi
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF güz dönemi sınav sonuçları
Balat’ta cinsel organıyla oynayıp yanaştığı kadını zorla öpen sapık kamerada
Aralık ayı hacamat günleri hangisi ne zaman yaptırılır?