Ayetlerin Resmi Gazete'de yer alması CHP'yi kızdırdı

Faizsiz finans kuruluşlarının bağımsız denetimini yürüten denetçiler için getirilen etik kurallar fıkha dayandırıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan standartlarda; denetçiler için getirilen etik ilkelerin dini dayanakları da gösterildi. Alt paragraflarda hadisler örnek gösterildi, bazı ayetlerden alıntılar yapıldı. Denetçilerin Allah-u Teala korkusuyla hareket etmesi gerektiği ifade edildi. Allah'ın yapılan her şeyi gördüğünün hatırlatıldığı kararlarda, Allah'a hesap verileceği de hatırlatıldı.

Tartışmalar Meclis Genel Kurulu'na taşındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Resmi Gazete'de Kur'an-ı Kerim'den ayetlere yer verilmesinin laikliğe aykırı olduğunu söyledi.

CHP'li vekil, toplumun yüzde 99'u Müslüman olsa bile bunun kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.