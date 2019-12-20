POLİTİKA

HDP'li vekil Dirayet Taşdemir'den skandal sözler! Teröriste masum köylü dedi

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Meclis'te yaptığı konuşmada Ağrı'da öldürülen 4 teröristten 'köylüler' olarak bahsederken, Türk askerini katliam yapmakla suçladı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına ara vermeyen Mehmetçik, Ağrı'nın Tutak ilçesinde çatışmaya girdiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

JÖH ekiplerinin düzenlediği operasyonun görüntüleri de  geçen günlerde ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin Türk askerine ateş açtığı net bir şekilde görüldü.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, öldürülen teröristlerden "köylüler" olarak bahsetti.

Türk askerini katliam yapmakla suçlayan küstah vekil, herkesin terörist ilan edildiğini söyledi. Ancak görüntülerde PKK'lı teröristlerin JÖH ekiplerine ateş açtığı net bir şekilde görülüyordu.

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