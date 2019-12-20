DÜNYA

Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Pakistan'ın kuzeyi ve Afganistan'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Pakistan ve Afganistan'da farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından iki ülkedeki yerleşimlerde halk panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çocuklara 'şeytan çağırmayı' öğreten kitap infial yarattı
Fransa'da Google'a 150 milyon avro para cezası
HDP'nin küstah vekiline bak! TBMM'de kürsüsünde PKK'yı savundu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor! Kalp krizi ve inme riskini azaltıyor
Süleyman Soylu terörle mücadele yerli ve mili araçların önemine dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bu haklarımıza tecavüzdür
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yağmur Sarnıç'tan alınan velayet baba Emre Aşık'a verildi
Balat’ta cinsel organıyla oynayıp yanaştığı kadını zorla öpen sapık kamerada
Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Mustafa Varank yerli otomobilin brandalı fotoğraflarını paylaştı
Manisa'da kazaya karışan otomobilin ibresi 150’de takılı kaldı
AÖF sonuçları açıklanıyor AÖF güz dönemi sınav sonuçları
Sendikalar 2020 asgari ücreti zam talebini açıkladı!
Aralık ayı hacamat günleri hangisi ne zaman yaptırılır?