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Kemerburgaz Kent Ormanında acil durum butonu kullanılmaya başlandı

İBB'nin hazırladığı çalışmayı anlatan videoyu Dilek Kaya İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, "Özellikle kadınların kamusal alanları güvenli bir şekilde kullanması için önemli bir çalışma, İstanbul genelinde yaygınlaşacak olması da sevindirici bir gelişme." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İSTGÜVEN AŞ Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, "İçinde bulunduğumuz Kemerburgaz Kent Ormanında 11 adet cihazımızı güvenlik zinciri mantığıyla yerleştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Buğday, "Kendisini tehlikede hisseden ve ihtiyaç diyan ziyaretçilerimiz cihazın üzerinde bulunan butona dokunduklarında bir siren sesi çalıyor. O sirenin çalmasıyla birlikte eş zamanlı olarak en yakın güvenlik merkezine alarm düşüyor. Ve o güvenlik merkezindeki nöbetçi arkadaşımız butona basan ziyaretçimizle yüz yüze konuşmaya ve sesli iletişime geçiyor. En yakın arkadaşımız hızlı bir şekilde o bölgeye intikal ediyor. İstanbul'ın çeşitli yerlerinde güvenlik hizmeti verdiğimiz alanlarda bu cihazı konuşlandırarak İstanbullu vatandaşlarımızın kendilerini daha güvende hisssetmelerini hedefliyoruz." dedi.

Bilindiği üzere parklarda acil durum butonu uygulaması sene başında Ataşehir Belediyesi tarafından pilot uygulamasına başlanmıştı.

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