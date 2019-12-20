YEREL

Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR'da kiralık olan müstakil evdeki çuvalın içinde çürümüş erkek cesedi bulundu. Çürümüş cansız beden, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

AFYONKARAHİSAR'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu.

Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi.

Abdullah G., yedek anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalda ceset olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İncelemede yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı
Ağız kuruluğu neden olur şeker hastalığı sebebi olabilir!
Rusya ve Çin'den Suriye'ye sınır ötesi yardımlara veto
Yaban mersininin faydaları neler hafızayı güçlendiriyor!
Kahramanmaraş'ta freni boşalan kamyon otomobili ezdi 2 yaralı
Şehit babası Safitürk’ten Lütfü Türkkan'a cevap
ÖNCEKİ VİDEOLAR
60 saniyede bugün (20 Aralık 2019)
Yılbaşında çam ağacı süslüyor musunuz? : Önce namaz kılarım
Masterchef Ekin kimdir aslen nereli kuzenim dedi ünlü ismi paylaştı
ABD'de patlama 3 ev yıkıldı 1 kişinin cesedine ulaşıldı
Öğretmenin engelli öğrenciye yaptıkları infial yarattı! MEB soruşturma açtı
Alican Sabunsoy kimdir kaç yaşında hikayesi çok ilginç çıktı!
Kemerburgaz Kent Ormanında acil durum butonu kullanılmaya başlandı
Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu