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Ümraniye’de silahlı sürücü kendisini durdurmak isteyen polise ateş açtı

Ümraniye’de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.

Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı. Polis de şahsa karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.

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