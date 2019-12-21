DÜNYA

Çin'de kadın ve kocasına 10 dakika arayla aynı yerde otomobil çarptı

Çin’de bir kadına yolda otomobil çarptı, 10 dakika sonra yanına koşan eşine de aynı yerde başka bir araç çarptı. Kazalarda, koca ağır, eşi ise hafif şekilde yaralandı.

Çin trafik polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, yoğun trafikte araçların arasından motosikletiyle giden bir kadına dönüş yoluna giren bir aracın çarptığı görüldü. Kadının yardımına yakında bulunan polisler koştu. Öte yandan eşinin yaralandığını duyan koca da olay yerine koşarak geldi. Kocaya da aynı yerde başka bir araç çarptı. Eşine otomobil çarptığını gören kadın, sekerek kocasının yanına geldi. Bu anlar kameralara yansırken, hafif yaralı kadın ayakta tedavi gördü, durumu ağır olan kocası ise hastaneye kaldırıldı.

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