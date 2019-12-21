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İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı!

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 3 polis tutuklandı. Suç örgütünün yöntemi ise akıllara durgunluk verdi.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında polis memurlarının da bulunduğu bir suç örgütünün para karşılığı, İstanbul'daki havalimanlarından kaçak yollarla göçmen giriş ve çıkışını sağladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Havalimanlarında fiziki takip ve teknik çalışma başlatan ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis memurları Aziz K. ve Seyfi D'nin, son bir ayda Bangladeş ve Pakistan'dan aktarmalı gelen ancak aktarma uçağına binmeyen 23 kişiyi, transit uçuş bölümünden sivil polis aracıyla alarak dışarı çıkardığını belirledi.

Ayrıca İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında çalışan polis memuru Çağrı K'nın sistem üzerinden bazı kişileri Türkiye'ye girmiş gibi gösterip, bu pasaportlar üzerindeki fotoğrafları da değiştirerek birçok kişinin Avrupa ülkelerine çıkışını sağladığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, Ersin A ile polis memurları Aziz K, Seyfi D. ve Çağrı K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3 polis memuru tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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