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Bursa'da yaralı halde bulunan 3 şahin koruma altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yaralı halde bulunan 3 şahin tedavi altına alındı.

Çakırca Mahallesi ile Elbeyli-Gürmüzlü mahalleleri arasındaki yolda vatandaşlarca bulunan 3 yaralı şahin İznik Orman İşletme Şefliğine getirildi.

Vücutlarında saçma yarası bulunan şahinlerin, ilk müdahalenin ardından rehabilitasyon için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

İznik Orman İşletme Şefi Hakan Dönmez, şahinlerden birinin durumunun diğerlerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Şahinlerde saçma yarası olduğunu aktaran Dönmez, "Yarası yer yer kurtlanmış ve kanadını kullanamaz haldeydi. Burada ilk tedavilerini yaptık. Son günlerde yaralı hayvan vakaları arttı. Bu tip hayvanlar av yasağına dahil ve doğaya katkıları bulunan hayvanlar. Doğanın dengesi için önemli vahşi hayvanlar. Bu hayvanların insanlar ile hiçbir sorunu yok ama nedense insanlarımızın bu hayvanlar ile sorunu varmış gibi bir durum yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkati olmaları gerekiyor." diye konuştu.

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