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Kendinden o kadar emindi ki! Elenince Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü

ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı, sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla devam ediyor. Yarışma ekran başındakiler tarafından severek izleniyor.

İkinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu

Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.

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