Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı! Askeri desteğin boyutu artabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Piri Reis'in Havuza Çekme ve 5. Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, "2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir" dedi.

Yeni Tip Denizaltı Projesi 1. Gemisi Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle havuza çekildi.

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in havuza çekilme vesilesi ile bulunmaktayız. 2022'den itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında, 6 denizaltımızın tamamı da Deniz Kuvvetlerimizin emrinde hizmet vermeye başlayacaktır.