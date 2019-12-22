Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner sesiyle mest etti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner güzel sesiyle hayran bıraktı. Güner söylediği Karadeniz şarkısı ile takipçileirndne tam not aldı.
Show TV ekranlarının yeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yeteneği ile kendine hayran bıraktı.
Dizide güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, Karadeniz şarkısı söyledi. Güzel oyuncu sesiyle hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti. Güzel oyuncunun paylaşım rekoru kıran videosuna ise beğeni yağdı.