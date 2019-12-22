MAGAZİN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner sesiyle mest etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başrol oyuncusu Aslıhan Güner güzel sesiyle hayran bıraktı. Güner söylediği Karadeniz şarkısı ile takipçileirndne tam not aldı.

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yeteneği ile kendine hayran bıraktı.

Dizide güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, Karadeniz şarkısı söyledi. Güzel oyuncu sesiyle hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti. Güzel oyuncunun paylaşım rekoru kıran videosuna ise beğeni yağdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan taraftarın Obradovic çağrısına alkışlı yanıt
HDP'li Hişyar Özsoy'dan Meclis'i karıştıran sözler: Terörist için Fatiha okudum
Nurgül Yeşilçay'dan evlilik açıklaması tabii ki düğün istiyorum!
ÖDP ismini değiştiriyor Kongre'de onaya sunuldu! Bakın yeni isimleri ne olacak?
Bahçelievler'de cinayet! Karısını bıçakla öldürüp polise teslim oldu
Onyekuru'dan Galatasaray'a müjdeli haber
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kendinden o kadar emindi ki! Elenince Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e: Ağlama seni sallayan yok artık
TOKİ hangi illerde konut yapacak 2020 il il yeni konut listesi
Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın oğlunun nikah şahidi oldu
Kriz çıkaracak gelişme! Mürettebat Türk, gemiyi alıkoydular
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan Vefa Bozacısı'nda vatandaşlarla boza içti!
2020 hac oda tercihli otel fiyatı kaç para?