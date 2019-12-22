Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın güzel oyuncusu Aslıhan Güner sesiyle mest etti

Show TV ekranlarının yeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yeteneği ile kendine hayran bıraktı.

Dizide güzelliği ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner, Karadeniz şarkısı söyledi. Güzel oyuncu sesiyle hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti. Güzel oyuncunun paylaşım rekoru kıran videosuna ise beğeni yağdı.