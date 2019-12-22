Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni aynı zamanda İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşında hayata veda eden Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan'ın yeğeninin tabutuna sarılarak ağlaması ise yürek burktu.