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Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı

Pankreas iltihabı nedeniyle 25 yaşında hayatını kaybeden Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü türkücünün yeğeninin tabutuna sarılıp ağlaması görenleri derinden üzdü.

Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni aynı zamanda İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 25 yaşında hayata veda eden Arkan, son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan'ın yeğeninin tabutuna sarılarak ağlaması ise yürek burktu.

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