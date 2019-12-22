HDP'li Hişyar Özsoy'dan Meclis'i karıştıran sözler: Terörist için Fatiha okudum

''Evine gittim Fatiha okudum''

Hişyar Özsoy, "Bingöl’de, bir önceki dönem vekili olduğum Bingöl Genç’te bir il yöneticimizin oğlu dağda ölmüş ben evine gittim Fatiha okudum. Biz böyle durumlarda ne deriz? “Allah başka evlat acısı göstermesin.” dersin, ne diyeceksin? Dilin orada duruyor yani ne diyebilirsin? Bir Fatiha okuduk diye benim hakkımda şu an fezleke var" dedi.

"Yahu, siz de Fatiha’sına da karışmayın adamın ya!''

HDP'li vekilin bu sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler geldi. AK Partili milletvekillerinin PKK'lı teröristin ruhuna Fatiha okunmasına tepki göstermesi tartışmasına CHP de katıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yahu, siz de Fatiha’sına da karışmayın adamın ya! Ayıp ya! Sana ne Fatiha’sından ya" dedi.

"Engin Bey, teröriste Fatiha mı okuyalım''

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından, "Engin Bey, teröriste Fatiha mı okuyalım, Allah’ın seversen! Bunu savunma bari" diye tepki geldi.