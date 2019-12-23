MEDYA

Tozkoparan 39. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 39. yeni bölümüyle 29 Aralık 2019 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 29 Aralık 2019 Pazar günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım yeni partiler hakkında ilk kez konuştu
Ali Koç: Bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz?
Erman Toroğlu: Ersun Yanal istifa edecek
Sinan Aygün'e CHP üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hercai 27. bölüm fragmanı
Çocuk 15. bölüm 2. fragmanı
İzmir'de korkunç kaza! Uçuruma yuvarlandı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 59. bölüm 2. fragmanı final
2020 pasaport fiyatları zamlandı 10 yıllık harç bedeli ne oldu?
Çukur 81. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 14. bölüm
2020 kandil günleri takvimi Diyanet yayınladı