MEDYA

Çocuk 15. bölüm 2. fragmanı

Çocuk dizisi 15. yeni bölümüyle 24 Aralık 2019 Salı akşamı Star'da olacak. Çocuk'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocuk 15. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çocuk'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuk 24 Aralık 2019 Salı akşamı Star'da...

Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye… Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken; varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını 'Efe' koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım yeni partiler hakkında ilk kez konuştu
Ali Koç: Bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz?
Erman Toroğlu: Ersun Yanal istifa edecek
Sinan Aygün'e CHP üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 59. bölüm 2. fragmanı final
İzmir'de korkunç kaza! Uçuruma yuvarlandı
Çukur 81. bölüm 2. fragmanı: 3. sezon 14. bölüm
İzmir'de hurda yüklü TIR yoldan çıktı 1 ölü
2020 pasaport fiyatları zamlandı 10 yıllık harç bedeli ne oldu?
Bursa'da sazlık yangınında mandalar telef oldu
2020 kandil günleri takvimi Diyanet yayınladı