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Bursa'da sazlık yangınında mandalar telef oldu

BURSA’nın Karacabey ilçesine bağlı Uluabat gölündeki sazlık alanda çıkan yangında 3 manda telef oldu.

BURSA’nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, sazlıklar bir anda alev aldı.

Yangın kısa sürede gölün etrafını sararken, Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında gölün kenarında mahsur kalan 3 manda telef oldu.

Yangını gören vatandaş ise, “Gölde bir anda yangın çıktı. İlk 45 dakikada yangın çok büyüktü. Ardından kalan sazlar yanmaya devam ediyor. Gölün pek çok noktasında yangın devam ediyor. Burada pek çok canlı yaşıyor. Şu anda bizim gördüğümüz 3 tane manda telef olmuş. İnşallah başka telef olan hayvan yoktur” dedi.

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