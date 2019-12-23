CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

Gerçekten ihtiyacı olduğu için mi yoksa alınteri dökmeden bir kazanç kapısı olarak görüldüğü için mi dilencilik yapılıyor bilinmez ama CNN Türk muhabiri bunu araştırmak için dilenci kılığına girdi.

Cuma namazı çıkışında İstanbul Fatih'teki Fatih Camii önüne giden CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, kucağındaki Eylül adını verdiği oyuncak bebekle merdivenlere oturup el açtı.