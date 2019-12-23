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Ali Koç, maç sonu Yanal ile otoparkta sohbet etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün hakkında haberler çıkan teknik direktörleri Ersun Yanal ile maç sonu otoparkta kısa bir süre sohbet etti.

Bugün Teknik Direktörleri Ersun Yanal hakkında çıkan haberler üzerine, “Bu kadar yoğun eleştri içinde bütün hafta çalışan hocamız Ersun Yanal’ı tebrik ederim” diyen Başkan Koç, konuşması sırasında arkasından geçen Yanal’ı otoparkta arabasına binmeden yakaladı. Galibiyet için hocasını tebrik eden Koç, kısa bir süre Yanal ile sohbet etti.

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