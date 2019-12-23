Ali Koç: “Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta çalışabildi bu kadar ağır eleştiriyle”

Spor Kulübü Başkanı Ali Koç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi ve üstün oynadıklarını belirten Koç, “Tebrik ediyorum oyuncularımı. Çok mücadele ettiler. Kazanan taraf biz olduk. Kazasız belasız bir maç bitti. İhtiyacımız olan bir 3 puandı. Bunun daha kıymetli olması için haftaya kazanmamız lazım. Gereksiz puan kayıplarımız oldu. Bugünde takımımıza sonuna kadar inanıyoruz. Hocamıza inanıyoruz. Şansta biraz yanımızda olursa, maçlarda bu şekilde iyi yönetilirse Fenerbahçe’nin önünün açık olduğunu düşünüyorum” dedi.