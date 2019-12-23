Deniz Türüç'ten Ali Koç itirafı

''Başkanımız soyunma odasına geldi''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç sonu soyunma odasına gelerek takımı tebrik ettiğini ifade eden Deniz Türüç, "Kazandıktan sonra her şey çok güzel. Başkanımız soyunma odasına geldi ama ne konuştuğunu söylemek benim görevim değil, bana yakışmaz" dedi.