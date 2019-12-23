Ersun Yanal mikrofonu açık unuttu: Herkes kıçından uyduruyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kazanılan Beşiktaş karşılaşmasının ardından basın toplantısında konuştu. Hafta içinde çıkan haberlere tepki gösteren Yanal, basın toplantısına bugün sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Kaptan Emre Belözoğlu ve Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte çıktı.

"Ne kavgası lan. Herkes kıçından uyduruyor"

Ersun Yanal, Erman Toroğlu'nun ''Emre Belözoğlu ile kavga ettiler hafta içerisinde istifa edecek'' iddiasına yanıt vermeden önce mikrofonu açık unuttu ve şu ifadeleri kullandı; "Ne kavgası lan. Herkes kıçından uyduruyor."

''Herkes haddini bilecek''

Herkesin yapması gerektiğini yaptığını söyleyerek sözlerine başlayan Yanal, “Fenerbahçe bugüne kadar oynadığı birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Birçok futbolcumuz farklı mevkilerde oynadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Bu saldırılarla biz yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Kaptanın bir problemi vardı ve en son buraya gelip burada denedi kendisini. Oynayamadı. Bizi kırmadı ve buraya geldi. İlk konuştuğumuz günden bu yana birlikteliğimizde bir problem olmadı. Büyük bir destek kendisi. Bu tür karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın, bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin” dedi.

''Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptılar''

İyi bir oyun olduğunu söyleyen Yanal, “Birçok kaybettiğimiz maçtan farklı oynamadık. Bugün de o farkı ortaya koyduk. Birçok oyuncumuz mevki problemi yaşasa da elinden geleni yaptılar. Beşiktaş’a da başarılar diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.