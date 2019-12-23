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Ersun Yanal: Herkes haddini bilecek

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş galibiyeti sonrası çok kısa konuştu ve kafaları karıştırdı. Yanal "Teknik direktörü olmayan bir Fenerbahçe, bugün maçı kazandı. Soru almayayım, hafta içi açıklama yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalardan sonra Ersun Yanal ile iplerin kopma noktasına geldiği ileri sürülmüştü. İstifa iddiaları gündemin en önemli maddesi haline gelirken Yanal, Beşiktaş maçı sonrası kavgalı olduğu ileri sürülen Emre Belözoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Ersun Yanal, basın toplantısında "Hepimiz yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen yaptılar ve
fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe, dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil." sözleriyle başladı.

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