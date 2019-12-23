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Igor Tudor Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile anlaştı

Anadolu Ajansı

HIRVATİSTAN'ın köklü kulüplerinden Hajduk Split, bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Kardemir Karabükspor'u çalıştıran teknik direktör Igor Tudor ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat teknik direktörün 5 yıllık aradan sonra yeniden eski takımı Hajduk Split'in başına getirildiği belirtilerek, Tudor'un devre arası hazırlık kampında takımdaki görevine başlayacağı aktarıldı.

Futbolculuk kariyerinde Hajduk Split'in en önemli isimlerden biri olan Igor Tudor, 2013-2015 yıllarında da Hırvat ekibini çalıştırmıştı.

Tudor ayrıca, Yunanistan'da PAOK, Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray ile İtalya'da Udinese takımlarında da teknik direktörlük yapmıştı.

Hajduk Split, Hırvatistan Birinci Futbol Ligi'nde Dinamo Zagreb'in 12 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Tudor ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

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