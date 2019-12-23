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TOGG Twitter hesabından paylaştı! Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez kare paylaştı. Paylaşımın altına yorum yağdı.

Nefesler tutuldu. Türkiye heyecanla bekliyor. Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk gizemli paylaşımını yaptı. 

Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilirken altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı:

"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...

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Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

Cuma günü tanıtılıyor

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

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