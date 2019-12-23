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İstanbullu taksiciler yerli otomobili istiyor: 17 bin araca şimdiden talibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta test sürüşünü gerçekleştirerek tanıtımını yapacağı yerli otomobilin ilk talibi belli oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yerli otomobil ile ilgili yaptığı açıklamada İstanbul taksileri olarak destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

"17 bin araca şimdiden talibiz"

Yaklaşık 17 bin 395 taksi plakasının bulunduğu İstanbul'da 50 bin şoför ve 250 bin kişilik taksici esnaf ailesini temsil ettiklerinin altını çizen Aksu, şunları kaydetti: Sektör olarak çok heyecanlıyız. Uzun zamandır beklediğimiz bir projeydi. Nasıl ki yerli ve milli bir yazılım bilinci ile bugüne kadar hareket ettiysek, aynı bilinci değerli yolcularımızı taşıdığımız araçlarımız için de taşıyoruz. Ülkemiz adına bir dönüm noktası oluşturacak yerli otomobile bu anlamda destek olacağımızı şimdiden açıklamak istiyoruz.

Yerli otomobil görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz.

"Otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz"

Aksu, halihazırda araç parkının en azından Türkiye'de üretimi olan marka ve modeller ağırlıklı olmasına dikkat ettikleri belirtti. Türkiye'nin kendi markalarını çıkarmasının, Türkiye'nin dünyada ağırlığını ve itibarını perçinlemesi adına önemli olduğunu vurguladı. Ekonomide söz sahibi olmanın temel yolunun da global markalara sahip olmaktan geçtiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

Bu markalarımızın oluşmasında yerli talebinin hayati önem taşıdığının farkındayız. ÖTV teşvikinin devamı hem araç parkını yenileyip müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizde, hem de yerli otomobil talebinde hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Gerekli şartların oluşması durumunda, İstanbul'daki taksi filosunun yerli otomobille yenilenmesi mümkün olabilecek. Yerli otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız mega projeden bir tanesi. Ekonomimizin daha da güçlenmesi; Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığının perçinlenmesi adına bir vizyon projesi olarak gördüğümüz yerli otomobilin İstanbul taksileri tarafından kullanılması, söz konusu aracın dünyadaki tanıtımı için de büyük önem taşıyacaktır. İstanbul taksileri olarak yüksek sezonda günde 80 bin turist taşıyoruz. Ülkemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimize bu araçlarımızla en iyi şekilde hizmet verip; hem ülkemizin hem de yerli otomobilimizin tanıtımını en iyi şekilde icra edeceğiz.

Erdoğan Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Türkiye'nin ilk yerli otomobili, Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Törenden sonra Erdoğan, yerli otomobili kullanarak Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.

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