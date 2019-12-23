HABER /  GÜNCEL

Alkollü araç kullanma cezası 2020 yılında kaç para olacak zamnaldı

Sürücüler aman dikkat 2020 yılında trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında bir defa alkollü araç kullanırken yakalanma cezası 1.002 lira iken 2020 yılında bu rakam 1.228 lira olacak. . İşte kalem kalem yeni yeni trafik cezası zamları

2020 yılına girmeye sayılı günler kala trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında 108 lira olan emniyet kemeri takmama cezası 2020 yılında zamlandı ve 132 lira oldu. Peki 2020 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, alkol testine itiraz etmek kaç para olacak? İşte yeni zamlı 2020 trafik cezaları..

2019 yılında bir defa alkollü araç kullanırken yakalanma cezası 1.002 lira iken 2020 yılında bu rakam 1.228 lira olacak.

Ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak

Ehliyet, pasaport ve trafik cezalarına, 2020'de getirilecek zam oranı belli oldu. Buna göre; ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak. 

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti yüzde 22.58 oranında artacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler! Çok ağır sonuçları olur
Ahmet Nur Çebi Cüneyt Çakır'ı bombaladı Ali Koç sözleri olay
Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Sen zaten gelemeyeceksin ki
Fatih Terim soyunma odasında fırçayı bastı: Beni pişman ettin
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Bakın ilk ifadesi ne oldu?
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! İmzamızı çekeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Saç dökülmesine ne iyi gelir pancar suyu için!
Schalke 04'de ayın oyuncusu Ozan Kabak
3 aylar 2020 başlangıcı ne zaman 3 aylar hangi ayda başlıyor?
Max Kruse'nin jesti Sadık Çiftpınar'ı ağlattı
Sivasspor’un 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi
AÖL sonuç sorgulama ekranı açılıyor açık lise sonuçları görüntüleme
Yorumlar