Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Sen zaten gelemeyeceksin ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ana muhalefetin Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır, oryantalist bakış açısının ürünüdür.

Avrupalı Bilim adamları da bilir ki, kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinde bilim çok ileri gitmiştir. Müslüman alimleri yok saymak kasıtlı değilse, cehaletle izah edilebilir.

Fuat Sezgin hocamız İslam medeniyetimizin köklü tarihini ortaya yeniden çıkarmıştır.

Hocamızın “İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak batılılara anlatmaktan zordu” tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor.

Yıllarca bu milleti aşağılık kompleksi bataklığında çırpınmaya zorlayanların tam olarak istediği de buydu.

Üniversiteler yıllarca asıl işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafetleriyle uğraştığı için ilimde ilerleyemiyordu.

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan havalimanımızda 50 milyon yolcuya ulaşıldı.

Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede ulaşılacağı anlaşılıyor.

Türkiye 17 yılda, her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir.

Muhalefete kanal İstanbul tepkisi

Kanal İstanbul projesi hayata geçecek. Birileri Kanal İstanbul projesini yaptırmayız diyor daha şimdiden müteahhitlere tehditler savuruyor. İktidara geliyoruz, gelince size para vermeyiz, ihaleleri iptal edeceğiz diyorlar. Ya sen zaten gelemeyeceksin ki iktidara.

Bu millet bu ülkede size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz.

Bunlar gezici. Biz ise 1 günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız farkımız bu.

Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye’ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü?

Bunlara sorsanız Marmaray da , Yavuz Sultan Selim köprüsü de, Osmangazi köprüsü de olmazdı.