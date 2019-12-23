Ahmet Nur Çebi Cüneyt Çakır'ı bombaladı Ali Koç sözleri olay

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe derbisinden yaşanan hakem hatalarıyla ilgili ''Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi. Hakem gelip hesap kesemez.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın siyah-beyazlı takımın 3 penaltısını vermediği gerekçesiyle bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- Sayın Ali Koç ve yönetiminine bana ve yönetimimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum ancak maçtan önce statta taraftarı galyana getiren şarkıların çalınmasını manidar buluyorum. Dün akşam maçtan önce başlayıp, maç bitimine kadar ağır küfürler edildi. Ali Koç maçtan sonra yanıma gelip özür diledi. Kendisine teşekkür ediyorum.

''Hakem gelip hesap kesemez''

- Ülke futbolunun bulunduğu koşulları iyi biliyoruz. Yapıcı olmak için çabalarımızın acizlik olarak görülmesi kabul edilebilir değil. Haftalardır süren skandal kararlar, dün gece Fenerbahçe maçında adeta rezilliğe dönüştü. Hiçbir zaman ayrıcalık istemedik, adalet istedik. Bedeli ne olursa olsun adil futbol için savaşmaya devam edeceğiz. Bu düzenin böyle devam etmesini istemeyenler safları sıklaştırsınlar ve yanımızda olsunlar. Benim takımım dün iyi oynamamış olabilir. Bundan size ne? Hakem gelip hesap kesemez.

''Tüm ülke rezaleti izledi''

- Hakemler, futbolu yönetenler adil olmak zorunda. Benim takımım Fenerbahçe karşısında iyi performans göstermemiş olabilir, bundan size ne? Dün akşam Kadıköy'de yaşananları hiçbir Beşiktaşlı unutmayacak, unutursak yine aynıları ile karşılaşacağız. Beşiktaş bu ülkenin eski ve en önemli sivil toplum kuruluşlarından biridir. Beşiktaş'ı karşınıza almayın. Cüneyt Çakır için dün MHK ve TFF memnun mu? Vicdanları rahat mı? Tüm ülke rezaleti izledi.

''Kim çürük, kim değil görelim''

- Sakın ola ki eski yöntemler ile ağzımıza bir parmak bal çalmaya kalkmayın. VAR protokolünün değiştirilmesini istiyoruz. Bu konuda uluslararası arenada ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyoruz. Teniste olduğu gibi teknik direktörlere VAR'a müracat etme hakkı tanınmalı. Neyi gizliyorsunuz? VAR kayıtlarını açıklayın. Biz de başkaları gibi 'Elimizde kayıtlar var' mı diyelim? Kayıtları açıklayın, kim çürük, kim değil görelim.

''Çıkıp özür dileyin''

- Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Unutursak aynı rezaletin tekrar yaşanacağını iyi biliyoruz. Çıkıp en azından mahçup olduğunuzu belirtin. Özür dileyin. Sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için adaletin peşindeyiz.

''Ali Koç, maçın hakemini beğenmişse yanlış beğenmiş''

- Sayın Ali Koç da hakem hatalarından rahatsızsa kendisini bizim vereceğimiz adalet mücadelesine destek olmaya davet ediyorum. Ali Koç, maçın hakemini beğenmişse yanlış beğenmiş. Ali bey maçtan çıktıktan sonra izleyememiş olabilir ama bir kez daha izlerse; Beşiktaş'a yapılan haksızlığı görebileceğini düşünüyorum.

''Zekeriya Alp’in istifasını talep etmiyorum''

- UEFA hakem komitesi ile ilişkileri olan bir hakem gözlemcisiyle anlaşmak istiyoruz. Kritik maçlarımı izleyecek ve hakemlerle ilgili raporlar sunacak. Biz de UEFA’ya sunacağız. Güneşi balçıkla sıvamayacağız. Zekeriya Alp, Beşiktaş'ın kıymetli bir değeridir. Zekeriya Alp’in istifasını talep etmiyorum. Bunu tek bir kişiye mal etmek yanlış olur.

''Düdük astırmak çözüm değil''

- Hakeme düdük astırmak çözüm değil önemli olan düzenin değişmesi. Gerekli yerleri gerek müracaatları zaten yaptık. Bu tür görüşmelerin içeriğini bilmemiz lazım. Bilmeden yargılamamak lazım. Ben orada Ali Bey'in adalet istediğini düşünmek istiyorum.