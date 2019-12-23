Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah (Ahmed Kayid Salih), geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Cezayir’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi.
13 Ocak 1940 yılında dünyaya gelen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah (Ahmed Kayid Salih) geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.
7 günlük ulusal yas ilan edildi
Cezayir'de 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, Genelkurmay Başkanlığa geçici olarak başka bir isim atandı.
Ahmed Gaid Salah, bir önceki cumhurbaşkanı olan Abdelaziz Bouteflika tarafından 2004 yılında ordunun başına getirilmişti.