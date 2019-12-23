HABER /  DÜNYA

Cezayir Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah (Ahmed Kayid Salih), geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti. Cezayir’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi.

13 Ocak 1940 yılında dünyaya gelen Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah (Ahmed Kayid Salih) geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında hayatını kaybetti.

7 günlük ulusal yas ilan edildi

Cezayir'de 7 günlük ulusal yas ilan edilirken, Genelkurmay Başkanlığa geçici olarak başka bir isim atandı.

Ahmed Gaid Salah, bir önceki cumhurbaşkanı olan Abdelaziz Bouteflika tarafından 2004 yılında ordunun başına getirilmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Bakın ilk ifadesi ne oldu?
Adalar'daki faytonlar kaldırılıyor İBB'de son dakika kararı
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam kararı
Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?
Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı
ÖNCEKİ HABERLER
2020'de evde bakım parası ne kadar olacak zam gelecek mi?
Bursa'da düğünden önce nişanlısını öldürmüştü! Sanıkla ilgili gelişme
İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! İmzamızı çekeceğiz
Boza ve salebin faydaları neler hazımsızlığa iyi geliyor!
Duruş bozukluğunun sonuçları doğru yürümüyor olabilirsiniz!
Denizli'de korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Yorumlar