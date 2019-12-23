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Kırmızı ışıkta geçme cezası 2020 yılında ne kadar olacak zam geldi

Sürücüler aman dikkat 2020 yılında trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında 235 lira olan kırmızı ışıkta geçmez cezası 2020 yılında 288 lira olacak. İşte kalem kalem yeni yeni trafik cezası zamları

2020 yılına girmeye sayılı günler kala trafik cezalarına okkalı bir zam geldi. 2019 yılında 108 lira olan emniyet kemeri takmama cezası 2020 yılında zamlandı ve 132 lira oldu. Peki 2020 yılında trafik cezaları ne kadar oldu? Kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, alkol testine itiraz etmek kaç para olacak? İşte yeni zamlı 2020 trafik cezaları..

2020 yılında kırmızı ışıkta geçen  bir sürücü 288 lira ceza ödeyecek.

Ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak

Ehliyet, pasaport ve trafik cezalarına, 2020'de getirilecek zam oranı belli oldu. Buna göre; ehliyet, pasaport ve trafik cezaları yüzde 22.58 oranında artacak. 

Öte yandan yurt dışından getirilen telefonlardan alınacak olan kayıt ücreti yüzde 22.58 oranında artacak.

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