HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak Ekrem İmamoğlu açıkladı

Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cemevi kararıyla gündemde...İmamoğlu, İstanbul'da cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçildiği dönemden bu yana yaptıklarını ve ileriki dönemde yapacaklarını bir basın toplantısıyla duyurdu.İmamoğlu, bu toplantıda cemevleri hakkında da konuştu.

Her inanca adil...

İBB Başkanı, şunları söyledi: "Her inanca adil davranan bir mekanizma kuramamışsanız, adil bir kentten asla ama asla bahsedemezsiniz. Bu nedenle önemli bir adım daha atıyoruz. Cemevlerinin statüsünü ocak ayında İBB Meclisi'ne getiriyoruz. İstanbul'un tamamında cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz. Benim hayalimdeki İstanbul; hoşgörü ve barışa kenetlenmiş bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş İstanbul."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam kararı
Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi
Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 23 Aralık 2019 dolar ne kadar?
Son dakika Kanal İstanbul gelişmesi! Ve ÇED raporu yayınlandı
MHP’li Başkana İzmir'de silahlı saldırı! Ağır yaralandı
Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'dan sonra bir bakan da parti kuruyor
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sonuç sorgulama ekranı açılıyor açık lise sonuçları görüntüleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsünden geçecek
2020 emniyet kemeri takmama cezası zamlandı ne kadar oldu?
Edinson Cavani Atletico Madrid'de
25 Milyonluk rüşvetin ses kaydı! Sinan Aygün'ün suçladığı 2 isim konuştu
AÖF sonuç sorgulama açıklanıyor AÖF sonuçları TC ile görüntüleme
Yorumlar 2 yorum