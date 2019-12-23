İstanbul'da cemevleri ibadethane olacak Ekrem İmamoğlu açıkladı

Mansur Yavaş rüşvet iddialarıyla gündeme bomba gibi düşerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu cemevi kararıyla gündemde...İmamoğlu, İstanbul'da cemevlerinin ibadethane statüsünde sayılması için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

23 Haziran 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçildiği dönemden bu yana yaptıklarını ve ileriki dönemde yapacaklarını bir basın toplantısıyla duyurdu.İmamoğlu, bu toplantıda cemevleri hakkında da konuştu.

Her inanca adil...

İBB Başkanı, şunları söyledi: "Her inanca adil davranan bir mekanizma kuramamışsanız, adil bir kentten asla ama asla bahsedemezsiniz. Bu nedenle önemli bir adım daha atıyoruz. Cemevlerinin statüsünü ocak ayında İBB Meclisi'ne getiriyoruz. İstanbul'un tamamında cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması için adımlarımızı atıyoruz. Benim hayalimdeki İstanbul; hoşgörü ve barışa kenetlenmiş bir arada yaşama sevinci ve huzuruna kavuşmuş İstanbul."