Talat Atilla kumpasın belgesini açıkladı Muharrem İnce'ye yalancı dedi

Beştepe’ye giden CHP’li haberinin kaynağı olarak gösterilen ve eleştiri oklarının hedefine oturtulan isim Talat Atilla bugünkü yazısında kendisine kurulan kumpasın belgesi olduğunu iddia ettiği Rahmi Turan'ın açıklamasını yayınladı.

Atilla, bana atılan iftiralara mancınık görevi yapan bir yalanı mahkemeden önce sizlerle paylaşarak çürütmeye karar verdim dedi. Kendisine yapılan saldırıların Muharrem İnce’nin attığı Tweet’ten sonra yoğunlaştığını dile getiren Atilla, Muharrem İnce'nin Rahmi Turan’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamaları değiştirdiğini iddia ederek yalancılıkla suçladı ve İnce’nin Rahmi Turan’ın kendisine için söylediğini iddia ettiği 'beni oyuna getirdi’ sözlerinin doğru olmadını aktardı. Atilla, Rahmi Turan’ın yaptığı açıklamayı köşesinde paylaştı ve Turan’ın gerekirse senin için mahkemede şahitlik yaparım dediğini belirtti. İşte Atilla’nın o yazısı:

Mahkemede ayrıntıları ile açıklayacaktım ama...

Sabırlıyımdır...Siyaset ve medyanın bana karşı organize şekilde attığı iftira, gerçekleştirdiği linç ve kumpası mahkemede ayrıntıları ile açıklayacaktım ama...Şahsıma hakaret ve iftirada bulunan siyasetçi ve gazetecilerin tarihe, çocuklarına kötü miras bırakmalarına gönlüm razı olmadığı için…

Bana atılan iftiralara MANCINIK görevi yapan bir YALANI mahkemeden önce sizlerle paylaşarak çürütmeye karar verdim.

İftiralar Muharrem İnce’nin yalan Twitter mesajı ile başladı!

Her şey Muharrem İnce'nin 27 Kasım saat 19:43'te Twitter’da yazdığı "Biraz önce Rahmi Turan aradı. Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla’nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini söyledi. Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum' dedi." mesajı ile başladı…

Bana karşı yapılan linç ve iftiraların kaldıracı İnce'nin açıklaması

Tek bir gazeteci, sosyal medya kullanıcısı, tv yorumcusu tarafından muhataplarına dahi sorulmadan doğru kabul edilerek…Bana karşı yapılan linç ve iftiraların en önemli KALDIRACI, İnce’nin bu açıklaması oldu.

İşte kumpasa kaynaklık eden yalan ve bu yalanı çürüten belge!

En meşru hakkımı kullanarak, Rahmi Turan’a, "Abi, Muharrem İnce'ye 'Talat Atilla, hastalık sorunları yaşarken beni oyuna getirdi’ diye konuştunuz mu? Ben böyle bir insan mıyım? Bana yönelik tüm iftira ve saldırılar, İnce’nin size atfettiği saldırılar yüzünden gerçekleşti. Böyle bir şey yazılı ya da sözlü söyledin mi" diye sordum...

Rahmi Turan'ın bana verdiği yanıtı, virgülüne dahi dokunmadan aktarıyorum...

"Ben Muharrem İnce'ye asla ‘Talat beni oyuna getirdi’ demedim. Daha önce her haberi doğru çıktığı için inandım ama bu defa yanıldığımı anlıyorum dedim. Lafım maalesef değiştirilmiş…”

Rahmi Turan bu sözlerle de yetinmedi ve…

Rahmi Turan: gerekirse mahkemede tanıklık yaparım

"Eğer ihtiyaç duyarsan sözler çarpıtıldığı için mahkemede tanıklık yaparım. Talat oyuna getirdi diye bir ifade kesinlikle yok. Çok yanlış. Tam tersine "Şimdiye kadar verdiği haberler hep doğru çıktığı için ona inandım. Ancak bu defa doğru çıkmadı, yanıldım." dedim. Gazetemi tartışmalardan uzak tutmak için İnce’nin bu açıklamalarını yalanlamadım…”

Şahsıma ettikleri küfür hakaret iftira aşağılama dolu ifadeleri...

Muharrem İnce’nin bu DOĞRU OLMAYAN açıklamalarını dikkate alarak… TV'de...Gazetelerde... Sosyal medyada...İnternet sitelerinde...Velhasıl tüm basın/yayın organlarında ağız dolusu hakaret ve iftiralarda bulunanların... Bu açıklamalara yer verenlerin dikkatine sunmak istedim.İnce’nin bu Twitter mesajına dayanarak, şahsıma ettikleri küfür...Hakaret...İftira... Aşağılama dolu ifadeleri için...

Yazdıkları tüm mecralarda özür dilemeleri gerekir

Yazdıkları tüm mecralarda özür dilemelerini…Her nerede bu açıklamaya yer verdilerse…O mecralarda gerekli düzeltmeyi yapmalarını beklemek hakkım.Şayet özür dilemeye… Gönülleri, nefisleri ya da vicdanları el vermiyorsa…Bu yazımı…Bana duydukları nefret/sevgi duygularından bağımsız...Gazetecilik namuslarının gereği olarak yayınlamaları ve gereğini yapmalarını bekliyorum...

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